Urgente La Primitiva de este lunes entrega un premio de 35.467,93 euros en un municipio de apenas 3.000 habitantes y otras dos localidades del interior
Carmen Prades y Marta Mercader, las nuevas falleras mayores de Valencia.

Carmen Prades y Marta Mercader, las nuevas falleras mayores de Valencia. JCF

Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

Los temas más destacados de este lunes 13 de octubre de 2025

Redacción

Lunes, 13 de octubre 2025, 21:34

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este lunes 13 de octubre en la Comunitat Valenciana:

Carmen Prades y Marta Mercader, reinas del centro para la fiesta eterna

Gandia paralizada: lluvias torrenciales inundan colegios, un centro de mayores y un hospital y cierran supermercados

La jueza de la dana califica de «bulo» que el Es Alert se mandara por el riesgo de Forata

Una menor en estado grave tras ser atropellada por el tranvía en la avenida Tarongers

Así será el campus de la UPV en China: dos mil alumnos y estudios de grado, máster y doctorado

