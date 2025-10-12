Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana Los temas más destacados de este domingo 12 de octubre de 2025

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este domingo 12 de octubre en la Comunitat Valenciana:

-Los alcaldes de la dana, emocionados ante Felipe VI: «Estamos muy agradecidos de que no se nos haya olvidado»

-La alerta naranja por lluvias deja las primeras suspensiones de clases el lunes en municipios de Valencia: Alfafar, Massanassa, Albal...

-Aemet reactiva el aviso naranja en la Comunitat Valenciana por el regreso de chubascos y tormentas muy fuertes y señala las zonas donde caerán

-«Creíamos que el mal olor era de las palomas, pero no que Antonio estuviera muerto dentro»

-La última fiesta de estreno del Roig Arena también acaba con victoria

