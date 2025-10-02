Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente La Primitiva premia con 1.283.412,93 euros a un acertante este jueves

Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

Los temas más destacados de este jueves 2 de octubre de 2025

Redacción

Jueves, 2 de octubre 2025, 22:29

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este jueves 2 de octubre en la Comunitat Valenciana:

- La autopsia confirma que el cuerpo calcinado es el de Bea Guijarro

- Una inmobiliaria de Valencia transforma una guardería en 12 apartamentos de hasta 170.000 euros

- Quevedo cancela su concierto de hoy en Valencia

- Mascarell revienta el pleno de Les Corts por su rifirrafe con la diputada con Síndrome de Down

- La línea de la EMT que llega al barrio nuevo de Valencia desde este viernes

