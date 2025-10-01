Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

Los temas más destacados de este miércoles 1 de octubre de 2025

Redacción

Miércoles, 1 de octubre 2025, 21:39

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este miércoles 1 de octubre en la Comunitat Valenciana:

- La Guardia Civil investiga el hallazgo del cuerpo calcinado de una persona en Oliva

- Jorge Fabuel renuncia a la confección del segundo traje oficial de la fallera mayor infantil de Valencia 2026 y su corte

- El Consell utiliza 'vixca', una forma que no reconoce la AVL, en el cartel institucional del 9 d'Octubre

- Un indigente mata a otro al apuñalarlo con un paraguas tras discutir en el centro de Valencia

- Banderas andrajosas en las torres de Quart

  1. 1 La Guardia Civil investiga si el cuerpo calcinado hallado en una montaña de Oliva es el de Bea
  2. 2

    %uFEFFLa habitación secreta de los narcos del puerto de Valencia con mando a distancia y en un chalé de lujo
  3. 3

    Jorge Fabuel renuncia a la confección del segundo traje oficial de la fallera mayor infantil de Valencia 2026 y su corte
  4. 4 Pablo Motos, alto y claro sobre su pueblo valenciano: «Atan los perros con longanizas»
  5. 5

    Pintadas acusando de «chivato» a un empresario por la caída del cártel del puerto de Valencia
  6. 6 Atropello mortal en la V-21 a la altura de Albuixech
  7. 7 Asesinan a tiros a Miguel de la Mora, el estilista de las famosas
  8. 8

    Particulares venden pisos en Valencia por hasta 448.000 euros con el okupa dentro
  9. 9

    Valencia CF - Oviedo: bochorno en Mestalla
  10. 10 Un indigente mata a otro al apuñalarlo con un paraguas tras discutir en el centro de Valencia

