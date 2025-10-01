Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana Los temas más destacados de este miércoles 1 de octubre de 2025

Redacción Miércoles, 1 de octubre 2025, 21:39 Compartir

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este miércoles 1 de octubre en la Comunitat Valenciana:

- La Guardia Civil investiga el hallazgo del cuerpo calcinado de una persona en Oliva

- Jorge Fabuel renuncia a la confección del segundo traje oficial de la fallera mayor infantil de Valencia 2026 y su corte

- El Consell utiliza 'vixca', una forma que no reconoce la AVL, en el cartel institucional del 9 d'Octubre

- Un indigente mata a otro al apuñalarlo con un paraguas tras discutir en el centro de Valencia

- Banderas andrajosas en las torres de Quart

