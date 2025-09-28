Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un único afortunado gana 161.617,48 euros con el Gordo de la Primitiva de este domingo
El exhuracán Gabrielle llega desde el Atlántico. Reuters

Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

Los temas más destacados de este domingo 28 de septiembre de 2025

Redacción

Domingo, 28 de septiembre 2025, 22:13

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este domingo 28 de septiembre en la Comunitat Valenciana:

-Aemet activa el aviso rojo en Valencia y Castellón y alerta de posibles «inundaciones» en las próximas horas

-Emergencias envía un aviso a los móviles más de 12 horas antes de la alerta roja por lluvias

-Vecinos de la zona dana aparcan sus coches en puentes para ponerlos a salvo de las lluvias

-Miles de personas marchan hasta el Pont de la Solidaritat para exigir la dimisión de Mazón tras la dana

-El Valencia Basket conquista la Supercopa tras ganar al Real Madrid en la final

Newsletter

Servicio gratuito de envío de noticias

Suscríbete al servicio gratuito de envío de noticias de LAS PROVINCIAS descargando gratis nuestra aplicación oficial para mantenerte informado en todo momento.

Cómo descargar la aplicación de LAS PROVINCIAS en tu móvil

La aplicación está disponible de manera gratuita tanto para dispositivos iOS como Android. Para descargarla solo tienes acceder a http://app.lasprovincias.es con tu móvil y esta página te redirigirá a la tienda de aplicaciones de tu smartphone.

Una vez tengas descargada la aplicación, deberás aceptar el permiso para poder recibir notificaciones por esta vía.

«Tengo descargada la aplicación pero no recibo las alertas»

Si ya has descargado la aplicación pero no recibes alertas, es posible que tengas que habilitar esta opción desde los ajustes de notificaciones de tu dispositivo.

En Android, accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de LAS PROVINCIAS y activa las notificaciones.

En iOS (iPhone), accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de LAS PROVINCIAS y activa la opción 'Permitir notificaciones'.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Valencia suspende las clases mañana lunes en toda la ciudad por la alerta roja por lluvias
  2. 2 Aemet activa el aviso rojo en Valencia y Castellón y alerta de posibles «inundaciones» en las próximas horas
  3. 3 Los municipios que suspenden las clases este lunes por la alerta roja por lluvias en Valencia
  4. 4 Algunos trabajadores podrán pedir un permiso retribuido por las lluvias torrenciales previstas en Valencia
  5. 5 Las primeras tormentas descargan ya en la Comunitat Valenciana: estos son los municipios donde más llueve este domingo
  6. 6 Emergencias envía un aviso a los móviles más de 12 horas antes de la alerta roja por lluvias
  7. 7 Vecinos de la zona dana aparcan sus coches en puentes para ponerlos a salvo de las lluvias
  8. 8 Valencia suspende las clases mañana lunes en toda la ciudad por la alerta roja por lluvias
  9. 9 Emergencias lanza un aviso especial ante la llegada de un episodio de lluvias fuertes y persistentes a la Comunitat Valenciana
  10. 10 Todas las universidades de Valencia suspenden las clases ante la alerta roja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana