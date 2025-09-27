Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

Los temas más destacados de este sábado 27 de septiembre de 2025

Redacción

Sábado, 27 de septiembre 2025, 23:32

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este sábado 27 de septiembre en la Comunitat Valenciana:

-El botellón toma el centro de Valencia

-Aemet anuncia tormentas localmente fuertes en la Comunitat Valenciana y activa un triple aviso naranja

-El Valencia Basket buscará su segundo título de la Supercopa ACB

-Levante UD: Poco fútbol, pero un punto más

-El edificio de Campanar renace: «Hace unos meses parecía un sueño. Hoy es una realidad»

-

