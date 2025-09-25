Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Mestalla. LP

Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

Los temas más destacados de este jueves 25 de septiembre de 2025

Redacción

Jueves, 25 de septiembre 2025, 21:15

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este jueves 25 de septiembre en la Comunitat Valenciana:

Europa decide mantener abierta una comisión de apoyo a las víctimas de la dana

El juez prorroga las detenciones del cártel del Puerto de Valencia y 24 arrestados ya están en libertad

Las víctimas de la estafa de los colegios de élite piden juzgar ya al socio del cabecilla, fugado en Venezuela

Guía para que no te multen en la Zona de Bajas Emisiones de Valencia

Se reabre la investigación por el aval del IVF al Valencia

