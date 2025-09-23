Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana
Los temas más destacados de este martes 23 de septiembre de 2025
Redacción
Martes, 23 de septiembre 2025, 21:38
Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este martes 23 de septiembre en la Comunitat Valenciana:
Mazón se empodera en Les Corts con la «libertad, autonomía y futuro» y la izquierda le planta
Estas son las 44 medidas anunciadas por Mazón en el Debate de Política General
El juez aprecia indicios delictivos en el organizador del Medusa por la muerte de un joven y 20 heridos en un temporal de viento
Salvador Navarro renuncia a la reelección de la CEV y deja vía libre a Lafuente
El Levante UD se enfrenta al Real Madrid en Orriols
