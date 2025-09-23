Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana Los temas más destacados de este martes 23 de septiembre de 2025

Mazón prepara los folios de su discurso en el debate de política general de la Comunitat mientras el PSPV muestra carteles sobre la dana.

Redacción Martes, 23 de septiembre 2025, 21:38 Comenta Compartir

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este martes 23 de septiembre en la Comunitat Valenciana:

Mazón se empodera en Les Corts con la «libertad, autonomía y futuro» y la izquierda le planta

Estas son las 44 medidas anunciadas por Mazón en el Debate de Política General

El juez aprecia indicios delictivos en el organizador del Medusa por la muerte de un joven y 20 heridos en un temporal de viento

Salvador Navarro renuncia a la reelección de la CEV y deja vía libre a Lafuente

El Levante UD se enfrenta al Real Madrid en Orriols

