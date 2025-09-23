Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

Los temas más destacados de este martes 23 de septiembre de 2025

Redacción

Martes, 23 de septiembre 2025, 21:38

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este martes 23 de septiembre en la Comunitat Valenciana:

Mazón se empodera en Les Corts con la «libertad, autonomía y futuro» y la izquierda le planta

Estas son las 44 medidas anunciadas por Mazón en el Debate de Política General

El juez aprecia indicios delictivos en el organizador del Medusa por la muerte de un joven y 20 heridos en un temporal de viento

Salvador Navarro renuncia a la reelección de la CEV y deja vía libre a Lafuente

El Levante UD se enfrenta al Real Madrid en Orriols

Suscríbete al servicio gratuito de envío de noticias de LAS PROVINCIAS descargando gratis nuestra aplicación oficial para mantenerte informado en todo momento.

Cómo descargar la aplicación de LAS PROVINCIAS en tu móvil

La aplicación está disponible de manera gratuita tanto para dispositivos iOS como Android. Para descargarla solo tienes acceder a http://app.lasprovincias.es con tu móvil y esta página te redirigirá a la tienda de aplicaciones de tu smartphone.

Una vez tengas descargada la aplicación, deberás aceptar el permiso para poder recibir notificaciones por esta vía.

«Tengo descargada la aplicación pero no recibo las alertas»

Si ya has descargado la aplicación pero no recibes alertas, es posible que tengas que habilitar esta opción desde los ajustes de notificaciones de tu dispositivo.

En Android, accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de LAS PROVINCIAS y activa las notificaciones.

En iOS (iPhone), accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de LAS PROVINCIAS y activa la opción 'Permitir notificaciones'.

  1. 1 Así cayó el cártel de droga del puerto de Valencia: ocho agentes infiltrados y siete alijos de cocaína «controlados»
  2. 2 Cae el cártel del puerto de Valencia en una macrooperación con 80 detenidos
  3. 3

    La Zona de Bajas Emisiones en Valencia, a dos meses de empezar a multar
  4. 4 La Policía Nacional detiene al hombre que mató a otro a tiros por una venganza pasional en Alaquàs
  5. 5 Un ciberataque ruso al Ayuntamiento de Valencia afecta al riego del Jardín del Turia
  6. 6 El BOE confirma: los propietarios pueden reclamar a la comunidad de vecinos los daños causados por las goteras
  7. 7 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  8. 8

    El futuro del Valencia: Chen muestra el camino a Lim
  9. 9

    Una patrulla vecinal en Alfarb detiene a un ladrón que ha cometido más de 100 robos
  10. 10 El sexto hombre más rico del mundo abandona BYD, el mayor fabricante de vehículos eléctricos del planeta

