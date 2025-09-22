Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Viajeros de Metrovalencia a la salida de la estación de Plaza España. J. L. BORT

Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

Los temas más destacados de este lunes 22 de septiembre de 2025

Redacción

Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:15

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este lunes 22 de septiembre en la Comunitat Valenciana:

Los retrasos se enquistan en el metro de Valencia: 40 averías afectan a tres líneas con 34 millones de viajeros

Un ciberataque ruso al Ayuntamiento de Valencia afecta al riego del Jardín del Turia

Defensa acérrima de Bernabé a Polo: «Utilizó todos los medios que tenía a su disposición el día de la dana»

De negocio centenario en el centro histórico de Valencia a supermercado

Aemet activa este martes un aviso amarillo en la Comunitat por lluvias y tormentas y anuncia rachas muy fuertes de viento

