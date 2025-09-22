Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana Los temas más destacados de este lunes 22 de septiembre de 2025

Viajeros de Metrovalencia a la salida de la estación de Plaza España.

Redacción Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:15 Comenta Compartir

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este lunes 22 de septiembre en la Comunitat Valenciana:

Los retrasos se enquistan en el metro de Valencia: 40 averías afectan a tres líneas con 34 millones de viajeros

Un ciberataque ruso al Ayuntamiento de Valencia afecta al riego del Jardín del Turia

Defensa acérrima de Bernabé a Polo: «Utilizó todos los medios que tenía a su disposición el día de la dana»

De negocio centenario en el centro histórico de Valencia a supermercado

Aemet activa este martes un aviso amarillo en la Comunitat por lluvias y tormentas y anuncia rachas muy fuertes de viento

Newsletter

Servicio gratuito de envío de noticias

Suscríbete al servicio gratuito de envío de noticias de LAS PROVINCIAS descargando gratis nuestra aplicación oficial para mantenerte informado en todo momento.

Cómo descargar la aplicación de LAS PROVINCIAS en tu móvil

La aplicación está disponible de manera gratuita tanto para dispositivos iOS como Android. Para descargarla solo tienes acceder a http://app.lasprovincias.es con tu móvil y esta página te redirigirá a la tienda de aplicaciones de tu smartphone.

Una vez tengas descargada la aplicación, deberás aceptar el permiso para poder recibir notificaciones por esta vía.

«Tengo descargada la aplicación pero no recibo las alertas»

Si ya has descargado la aplicación pero no recibes alertas, es posible que tengas que habilitar esta opción desde los ajustes de notificaciones de tu dispositivo.

En Android, accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de LAS PROVINCIAS y activa las notificaciones.

En iOS (iPhone), accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de LAS PROVINCIAS y activa la opción 'Permitir notificaciones'.