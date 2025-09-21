Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana Los temas más destacados de este domingo 21 de septiembre de 2025

Tormentas este domingo en la Comunitat.

Redacción Domingo, 21 de septiembre 2025, 21:33 Comenta Compartir

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este domingo 21 de septiembre en la Comunitat Valenciana:

Las tormentas se ceban con el sur de la provincia: coches dañados en Xàtiva y granizada en Oliva

Un conductor novel detenido en Valencia por circular ebrio cuatro días después de obtener el carnet

Dos heridos en el incendio de una finca declarada en ruina tras la dana en Torrent

Siega del arroz, Cant de Batre y Albufera: Catarroja celebra sus fiestas con el recuerdo de la dana

Sin rastro de soluciones para la crisis de vivienda en el último año en Valencia

Newsletter

Servicio gratuito de envío de noticias

Suscríbete al servicio gratuito de envío de noticias de LAS PROVINCIAS descargando gratis nuestra aplicación oficial para mantenerte informado en todo momento.

Cómo descargar la aplicación de LAS PROVINCIAS en tu móvil

La aplicación está disponible de manera gratuita tanto para dispositivos iOS como Android. Para descargarla solo tienes acceder a http://app.lasprovincias.es con tu móvil y esta página te redirigirá a la tienda de aplicaciones de tu smartphone.

Una vez tengas descargada la aplicación, deberás aceptar el permiso para poder recibir notificaciones por esta vía.

«Tengo descargada la aplicación pero no recibo las alertas»

Si ya has descargado la aplicación pero no recibes alertas, es posible que tengas que habilitar esta opción desde los ajustes de notificaciones de tu dispositivo.

En Android, accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de LAS PROVINCIAS y activa las notificaciones.

En iOS (iPhone), accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de LAS PROVINCIAS y activa la opción 'Permitir notificaciones'.