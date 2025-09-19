Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana Los temas más destacados de este viernes 19 de septiembre de 2025

Miguel Polo, a su llegada a los juzgados.

Redacción Viernes, 19 de septiembre 2025, 21:36 Comenta Compartir

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este viernes 19 de septiembre en la Comunitat Valenciana:

-Polo despreció el mail de las 18.43 horas sobre el enorme caudal del Poyo: «¿A quién iba a llamar?«

-Escarlett ya es persona: la jueza de la dana ordena inscribir en el Registro Civil a la víctima 229

-Detenido el conductor del patinete que huyó tras atropellar a una mujer de 70 años en Torrent

-El rascacielos residencial más alto de Europa estará en la Comunitat: 230 metros con skybar, cine y piscinas climatizadas

-Kempes sobre el Valencia: «Peor no se puede jugar»

