Cortes de tráfico en la A-7 por obras desde hoy viernes: horarios e itinerarios alternativos
Miguel Polo, a su llegada a los juzgados. Irene Marsilla

Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

Los temas más destacados de este viernes 19 de septiembre de 2025

Redacción

Viernes, 19 de septiembre 2025, 21:36

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este viernes 19 de septiembre en la Comunitat Valenciana:

-Polo despreció el mail de las 18.43 horas sobre el enorme caudal del Poyo: «¿A quién iba a llamar?«

-Escarlett ya es persona: la jueza de la dana ordena inscribir en el Registro Civil a la víctima 229

-Detenido el conductor del patinete que huyó tras atropellar a una mujer de 70 años en Torrent

-El rascacielos residencial más alto de Europa estará en la Comunitat: 230 metros con skybar, cine y piscinas climatizadas

-Kempes sobre el Valencia: «Peor no se puede jugar»

Servicio gratuito de envío de noticias

Suscríbete al servicio gratuito de envío de noticias de LAS PROVINCIAS descargando gratis nuestra aplicación oficial para mantenerte informado en todo momento.

Cómo descargar la aplicación de LAS PROVINCIAS en tu móvil

La aplicación está disponible de manera gratuita tanto para dispositivos iOS como Android. Para descargarla solo tienes acceder a http://app.lasprovincias.es con tu móvil y esta página te redirigirá a la tienda de aplicaciones de tu smartphone.

Una vez tengas descargada la aplicación, deberás aceptar el permiso para poder recibir notificaciones por esta vía.

«Tengo descargada la aplicación pero no recibo las alertas»

Si ya has descargado la aplicación pero no recibes alertas, es posible que tengas que habilitar esta opción desde los ajustes de notificaciones de tu dispositivo.

En Android, accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de LAS PROVINCIAS y activa las notificaciones.

En iOS (iPhone), accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de LAS PROVINCIAS y activa la opción 'Permitir notificaciones'.

Top 50
  1. 1 El SEPE publica una oferta para trabajar en colegios sin oposición con un sueldo de 750 euros por tres horas al día
  2. 2

    Otra noche de tensión por las novatadas en Valencia
  3. 3 La incorrecta colocación de una sonda gástrica en un hospital valenciano provoca la muerte de un hombre
  4. 4 Seis heridos tras saltarse un vehículo un control de la Guardia Civil en la AP-7 y embestir a una patrulla
  5. 5

    Polo despreció el mail de las 18.43 horas sobre el enorme caudal del Poyo: «¿A quién iba a llamar?
  6. 6

    La Seguridad Social subasta pisos en Valencia desde 30.600 euros y plazas de garaje por 5.000
  7. 7 La promesa de Morientes a la afición del Valencia CF: «Tengo que daros lo que os quité»
  8. 8 Macron presentará fotos de Brigitte embarazada para demostrar que es mujer
  9. 9 Colapso en el by-pass, la V-30 y en diversas calles de Valencia en la tarde de este viernes
  10. 10 Una británica de 63 años estrangula a otra mujer con el cable de una aspiradora en Benidorm

Te puede interesar

