Intervención quirúrgica en un hospital. Manu Cecilio

Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

Los temas más destacados de este jueves 18 de septiembre de 2025

Redacción

Jueves, 18 de septiembre 2025, 21:28

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este jueves 18 de septiembre en la Comunitat Valenciana:

-Aena confirma que el aeropuerto de Manises se ampliará entre 2027 y 2031

-El choque de un camión contra un puente obliga a cortar la N-332 y colapsa Gandia

-Dos marchas desde Valencia y Paiporta volverán a pedir la dimisión de Mazón por la dana

-Una británica de 63 años estrangula a otra mujer con el cable de una aspiradora en Benidorm

-La incorrecta colocación de una sonda gástrica en un hospital valenciano provoca la muerte de un hombre

