Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana Los temas más destacados de este jueves 18 de septiembre de 2025

Redacción Jueves, 18 de septiembre 2025, 21:28 Comenta Compartir

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este jueves 18 de septiembre en la Comunitat Valenciana:

-Aena confirma que el aeropuerto de Manises se ampliará entre 2027 y 2031

-El choque de un camión contra un puente obliga a cortar la N-332 y colapsa Gandia

-Dos marchas desde Valencia y Paiporta volverán a pedir la dimisión de Mazón por la dana

-Una británica de 63 años estrangula a otra mujer con el cable de una aspiradora en Benidorm

-La incorrecta colocación de una sonda gástrica en un hospital valenciano provoca la muerte de un hombre

Newsletter

Servicio gratuito de envío de noticias

Suscríbete al servicio gratuito de envío de noticias de LAS PROVINCIAS descargando gratis nuestra aplicación oficial para mantenerte informado en todo momento.

Cómo descargar la aplicación de LAS PROVINCIAS en tu móvil

La aplicación está disponible de manera gratuita tanto para dispositivos iOS como Android. Para descargarla solo tienes acceder a http://app.lasprovincias.es con tu móvil y esta página te redirigirá a la tienda de aplicaciones de tu smartphone.

Una vez tengas descargada la aplicación, deberás aceptar el permiso para poder recibir notificaciones por esta vía.

«Tengo descargada la aplicación pero no recibo las alertas»

Si ya has descargado la aplicación pero no recibes alertas, es posible que tengas que habilitar esta opción desde los ajustes de notificaciones de tu dispositivo.

En Android, accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de LAS PROVINCIAS y activa las notificaciones.

En iOS (iPhone), accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de LAS PROVINCIAS y activa la opción 'Permitir notificaciones'.

Temas

Comunidad Valenciana