Urgente Comprueba los resultados del sorteo de la Bonoloto del miércoles 17 de septiembre de 2025
Retirada de la cocina del restaurante El Bobo del paseo marítimo de la Malvarrosa.
Retirada de la cocina del restaurante El Bobo del paseo marítimo de la Malvarrosa. J. L. Bort

Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

Los temas más destacados de este miércoles 17 de septiembre de 2025

Redacción

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 21:47

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este miércoles 17 de septiembre en la Comunitat Valenciana:

Más obras por la dana obligan a cortar la A-7 desde el próximo viernes

PSOE y Compromís votan en el Senado en contra de acelerar las obras antirriada

Mazón anuncia 35 millones de euros más para familias afectadas por la dana

Morata reivindica la nuclear de Cofrentes y el Corredor en la Noche de la Economía Valenciana

El restaurante El Bobo cuelga el cartel de cerrado y se prepara para el derribo en una semana

lasprovincias Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana