Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana Los temas más destacados de este martes 16 de septiembre de 2025

Redacción Martes, 16 de septiembre 2025, 21:30 Comenta Compartir

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este martes 16 de septiembre en la Comunitat Valenciana:

- À Punt chequeará a todas las personas que tuvieron acceso al polémico vídeo del Cecopi

- Cámara Valencia apunta la zona que puede solucionar el problema de la vivienda

- La aportación del Consell al Benidorm Fest dependerá de su impacto promocional

- Confiesan el contrabando de caliqueños por valor de dos millones y medio de euros

- Un menor resulta herido al ser atropellado en un paso de peatones cuando iba al colegio en Dénia

Newsletter

Servicio gratuito de envío de noticias

Suscríbete al servicio gratuito de envío de noticias de LAS PROVINCIAS descargando gratis nuestra aplicación oficial para mantenerte informado en todo momento.

Cómo descargar la aplicación de LAS PROVINCIAS en tu móvil

La aplicación está disponible de manera gratuita tanto para dispositivos iOS como Android. Para descargarla solo tienes acceder a http://app.lasprovincias.es con tu móvil y esta página te redirigirá a la tienda de aplicaciones de tu smartphone.

Una vez tengas descargada la aplicación, deberás aceptar el permiso para poder recibir notificaciones por esta vía.

«Tengo descargada la aplicación pero no recibo las alertas»

Si ya has descargado la aplicación pero no recibes alertas, es posible que tengas que habilitar esta opción desde los ajustes de notificaciones de tu dispositivo.

En Android, accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de LAS PROVINCIAS y activa las notificaciones.

En iOS (iPhone), accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de LAS PROVINCIAS y activa la opción 'Permitir notificaciones'.