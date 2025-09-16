Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Euromillones deja un nuevo millonario este martes en una ciudad de España declarada Patrimonio de la Humanidad

Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

Los temas más destacados de este martes 16 de septiembre de 2025

Redacción

Martes, 16 de septiembre 2025, 21:30

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este martes 16 de septiembre en la Comunitat Valenciana:

- À Punt chequeará a todas las personas que tuvieron acceso al polémico vídeo del Cecopi

- Cámara Valencia apunta la zona que puede solucionar el problema de la vivienda

- La aportación del Consell al Benidorm Fest dependerá de su impacto promocional

- Confiesan el contrabando de caliqueños por valor de dos millones y medio de euros

- Un menor resulta herido al ser atropellado en un paso de peatones cuando iba al colegio en Dénia

Newsletter

Servicio gratuito de envío de noticias

Suscríbete al servicio gratuito de envío de noticias de LAS PROVINCIAS descargando gratis nuestra aplicación oficial para mantenerte informado en todo momento.

Cómo descargar la aplicación de LAS PROVINCIAS en tu móvil

La aplicación está disponible de manera gratuita tanto para dispositivos iOS como Android. Para descargarla solo tienes acceder a http://app.lasprovincias.es con tu móvil y esta página te redirigirá a la tienda de aplicaciones de tu smartphone.

Una vez tengas descargada la aplicación, deberás aceptar el permiso para poder recibir notificaciones por esta vía.

«Tengo descargada la aplicación pero no recibo las alertas»

Si ya has descargado la aplicación pero no recibes alertas, es posible que tengas que habilitar esta opción desde los ajustes de notificaciones de tu dispositivo.

En Android, accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de LAS PROVINCIAS y activa las notificaciones.

En iOS (iPhone), accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de LAS PROVINCIAS y activa la opción 'Permitir notificaciones'.

Publicidad

Top 50
  1. 1 75 familias compiten por alquilar la misma casa en el municipio de moda a dos minutos de Valencia
  2. 2

    Valencia suspenderá las clases con alerta naranja por lluvias en diecinueve colegios de pedanías y del Marítimo
  3. 3

    El Roig Arena se blindará para la visita del Hapoel Tel Aviv
  4. 4 Muere Robert Redford a los 89 años
  5. 5

    Las renuncias de alumnos hacen bajar las notas de corte más de un punto en la Comunitat
  6. 6 Buscan a un joven por violar junto a otros dos acusados a dos niñas que se fugaron de un centro de menores de Valencia
  7. 7 Nuevo rascacielos en el skyline valenciano con pisos de entre 400.000 euros y 1,5 millones
  8. 8 ENCUESTA | ¿Crees que España debe abandonar Eurovisión si Israel participa?
  9. 9 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  10. 10 Así ha ido en audiencia el nuevo programa de Marta Flich y Gonzalo Miró

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana