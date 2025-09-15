Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana Los temas más destacados de este luns 15 de septiembre de 2025

Redacción Lunes, 15 de septiembre 2025, 21:35 Compartir

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este lunes 15 de septiembre en la Comunitat Valenciana:

- Emergencias admite disponer de otro vídeo del Cecopi y se lo ofrece a la jueza de la dana

- El Ayuntamiento de Valencia usa frases de Ábalos en su campaña contra la explotación sexual: «Esta se enrolla que te cagas»

- Valencia suspenderá las clases con alerta roja por lluvias y las pedanías con alerta naranja

- Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida

- Ingresa en prisión tras entregarse el presunto autor material del tiroteo de Alfafar

