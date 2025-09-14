Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

Los temas más destacados de este domingo 14 de septiembre de 2025

Redacción

Domingo, 14 de septiembre 2025, 22:30

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este domingo 14 de septiembre en la Comunitat Valenciana:

- Escarlett: la víctima 229 de la dana de Valencia que murió en el vientre de su madre

- Un hombre muere y una mujer resulta herida grave al chocar un coche y una moto en Llíria

- Un herido tras un accidente entre dos coches en la avenida Hermanos Machado de Valencia

- A este Levante le cuesta mucho mantener una ventaja a favor

- Aemet anuncia posibles chubascos con tormentas este lunes en la Comunitat y señala en qué zonas caerán

-

