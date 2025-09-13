Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana Los temas más destacados de este sábado, 13 de septiembre de 2025

Redacción Sábado, 13 de septiembre 2025, 21:52 Comenta Compartir

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este sábado, 13 de septiembre en la Comunitat Valenciana:

- Así será la transformación de la calle San Vicente: las bicis le ganarán un carril al coche

- Una mujer de 70 años, herida grave al ser atropellada por un patinete en Torrent

- Un hombre de 51 años muere en un accidente de moto en Valencia

- El popular barrio de Valencia que más sube el precio para comprar una vivienda en el último mes

- Bou y Mora, los reyes del agua

