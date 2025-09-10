Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana
Los temas más destacados de este miércoles 10 de septiembre de 2025
Redacción
Miércoles, 10 de septiembre 2025, 21:57
Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este miércoles 10 de septiembre en la Comunitat Valenciana:
Un nuevo audio de Pradas constata que ya se hablaba del SMS de alerta una hora antes de su envío
La jueza de la dana pide a la conselleria un informe de la residencia de Paiporta
Declarado un incendio forestal en Buñol
Dos atracadores disfrazados de basureros roban más de 200.000 euros en un banco en Valencia
Entradas desde 95 euros para ver al Levante contra el Real Madrid
