Declarado un incendio forestal en Buñol
Imagen de las llamas en Buñol, este miércoles.
Imagen de las llamas en Buñol, este miércoles. LP

Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

Los temas más destacados de este miércoles 10 de septiembre de 2025

Redacción

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 21:57

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este miércoles 10 de septiembre en la Comunitat Valenciana:

Un nuevo audio de Pradas constata que ya se hablaba del SMS de alerta una hora antes de su envío

La jueza de la dana pide a la conselleria un informe de la residencia de Paiporta

Declarado un incendio forestal en Buñol

Dos atracadores disfrazados de basureros roban más de 200.000 euros en un banco en Valencia

Entradas desde 95 euros para ver al Levante contra el Real Madrid

