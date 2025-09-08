Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Podemos pide a la jueza de la dana que cite a Maribel Vilaplana tras la publicación de su carta
Lluvia en Tavernes de la Valldigna, esta tarde.
Lluvia en Tavernes de la Valldigna, esta tarde. LP

Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

Los temas más destacados de este lunes 8 de septiembre de 2025

Redacción

Lunes, 8 de septiembre 2025, 20:18

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este lunes 8 de septiembre en la Comunitat Valenciana:

Aemet activa este martes un doble aviso naranja en la Comunitat por lluvias y tormentas fuertes y señala las zonas donde caerán

Los municipios donde más ha llovido hoy en la Comunitat

La dana del 29-0 cambia los protocolos: cumbre del Cecopi desde primera hora

Piden colaboración ciudadana para detener a un violento ladrón que causó graves lesiones a una mujer en Valencia

Se retira Jaume Doménech, el portero del último título del Valencia

