Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana Los temas más destacados de este sábado 6 de septiembre de 2025

Misa funeral por las víctimas de la dana celebrado el pasado 9 de diciembre.

Redacción Sábado, 6 de septiembre 2025, 20:44 Comenta Compartir

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este sábado 6 de septiembre en la Comunitat Valenciana:

Asi ha sido primer evento de la historia del Roig Arena

Muere un motorista en un accidente en Aldaia

Reabre al tráfico el cruce de Archiduque Carlos con Tres Cruces tras reparar la fuga de agua en una tubería

Aemet anuncia el inminente regreso de las lluvias a Valencia, que persistirán durante varios días

El Levante vuelve a abrazar a su fundador

Newsletter

Servicio gratuito de envío de noticias

Suscríbete al servicio gratuito de envío de noticias de LAS PROVINCIAS descargando gratis nuestra aplicación oficial para mantenerte informado en todo momento.

Cómo descargar la aplicación de LAS PROVINCIAS en tu móvil

La aplicación está disponible de manera gratuita tanto para dispositivos iOS como Android. Para descargarla solo tienes acceder a http://app.lasprovincias.es con tu móvil y esta página te redirigirá a la tienda de aplicaciones de tu smartphone.

Una vez tengas descargada la aplicación, deberás aceptar el permiso para poder recibir notificaciones por esta vía.

«Tengo descargada la aplicación pero no recibo las alertas»

Si ya has descargado la aplicación pero no recibes alertas, es posible que tengas que habilitar esta opción desde los ajustes de notificaciones de tu dispositivo.

En Android, accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de LAS PROVINCIAS y activa las notificaciones.

En iOS (iPhone), accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de LAS PROVINCIAS y activa la opción 'Permitir notificaciones'.