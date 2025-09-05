Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Euromillones deja 65.278.573,00 euros a un acertante de España este viernes
Misa funeral por las víctimas de la dana celebrado el pasado 9 de diciembre. EP

Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

Los temas más destacados de este viernes 5 de septiembre de 2025

Redacción

Viernes, 5 de septiembre 2025, 21:20

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este viernes 5 de septiembre en la Comunitat Valenciana:

El funeral de Estado por las víctimas de la dana será el día del primer aniversario

Maribel Vilaplana habla por primera vez del día de la dana: «Durante estos diez meses he vivido sometida a una presión insoportable»

Illa dice que debate sobre la denominación valenciano-catalán está «académicamente resuelto» y llama a «sumar todos»

A prisión el único detenido por el tiroteo de Alfafar

Aemet anuncia un fin de semana con temperaturas inestables, chubascos y posibles tormentas en la Comunitat

Newsletter

Servicio gratuito de envío de noticias

Suscríbete al servicio gratuito de envío de noticias de LAS PROVINCIAS descargando gratis nuestra aplicación oficial para mantenerte informado en todo momento.

Cómo descargar la aplicación de LAS PROVINCIAS en tu móvil

La aplicación está disponible de manera gratuita tanto para dispositivos iOS como Android. Para descargarla solo tienes acceder a http://app.lasprovincias.es con tu móvil y esta página te redirigirá a la tienda de aplicaciones de tu smartphone.

Una vez tengas descargada la aplicación, deberás aceptar el permiso para poder recibir notificaciones por esta vía.

«Tengo descargada la aplicación pero no recibo las alertas»

Si ya has descargado la aplicación pero no recibes alertas, es posible que tengas que habilitar esta opción desde los ajustes de notificaciones de tu dispositivo.

En Android, accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de LAS PROVINCIAS y activa las notificaciones.

En iOS (iPhone), accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de LAS PROVINCIAS y activa la opción 'Permitir notificaciones'.

