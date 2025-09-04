Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana Los temas más destacados de este jueves 4 de septiembre de 2025

Varios policías en la escena del crimen.

Redacción Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:17 Comenta Compartir

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este jueves 4 de septiembre en la Comunitat Valenciana:

Un hombre asesina a tiros a otro por la espalda en plena calle en Xirivella

Sanidad pospone sin fecha la nueva atención por las tardes en los centros de salud que iba a empezar en octubre

La jueza de la dana expulsa a una acusación particular por defender las insinuaciones del abogado de Argüeso sobre su marido

Rovira se disculpa ante las familias de los colegios en barracones y vincula los retrasos con la falta de materiales y la coincidencia con fiestas locales

Un informe del Parlamento Europeo reconoce que el valenciano es una lengua diferente del catalán

