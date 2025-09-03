Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana Los temas más destacados de este miércoles 3 de septiembre de 2025

El atropello intencionado se produjo en el cruce de las calles Séquia de la Cadena y José Ballester Gozalvo de Valencia.

Redacción Miércoles, 3 de septiembre 2025, 21:45 Comenta Compartir

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este miércoles 3 de septiembre en la Comunitat Valenciana:

Aemet admite ahora que informó de la posible evolución de la dana hacia Cuenca el 29-O

La jueza de la dana pregunta a la Generalitat por el número de alertas rojas y Cecopis de la última década

Educación abre la puerta a retrasar unos días el inicio de curso en cuatro colegios afectados por la dana

Detenido por atropellar a un hombre tras una discusión de tráfico en Valencia

La Comunitat perderá tres conexiones directas este invierno por los recortes de Ryanair

