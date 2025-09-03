Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Chaparrón de premios en la Bonoloto de este jueves, que reparte más de 215.000 euros
El atropello intencionado se produjo en el cruce de las calles Séquia de la Cadena y José Ballester Gozalvo de Valencia. LP

Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

Los temas más destacados de este miércoles 3 de septiembre de 2025

Redacción

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 21:45

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este miércoles 3 de septiembre en la Comunitat Valenciana:

Aemet admite ahora que informó de la posible evolución de la dana hacia Cuenca el 29-O

La jueza de la dana pregunta a la Generalitat por el número de alertas rojas y Cecopis de la última década

Educación abre la puerta a retrasar unos días el inicio de curso en cuatro colegios afectados por la dana

Detenido por atropellar a un hombre tras una discusión de tráfico en Valencia

La Comunitat perderá tres conexiones directas este invierno por los recortes de Ryanair

