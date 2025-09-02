Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana Los temas más destacados de este martes 2 de septiembre de 2025

Guardias civil y policías en el lugar del suceso.

Redacción Martes, 2 de septiembre 2025, 20:55 Comenta Compartir

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este martes 2 de septiembre en la Comunitat Valenciana:

Mazón abre el curso con el anuncio de 350 millones de euros más en ayudas directas a los afectados por la dana

Un informe de Emergencias desvela que Aemet señaló hasta en tres ocasiones que la dana se iría a la serranía de Cuenca

El agresor de Alfafar disparó tres veces a la víctima, que está en estado de coma inducido

Aemet anuncia tormentas con posibilidad de granizo y temperaturas al alza en la Comunitat

Un icono de 400 millones llamado Roig Arena y con 150 millones de impacto económico

Newsletter

Servicio gratuito de envío de noticias

Suscríbete al servicio gratuito de envío de noticias de LAS PROVINCIAS descargando gratis nuestra aplicación oficial para mantenerte informado en todo momento.

Cómo descargar la aplicación de LAS PROVINCIAS en tu móvil

La aplicación está disponible de manera gratuita tanto para dispositivos iOS como Android. Para descargarla solo tienes acceder a http://app.lasprovincias.es con tu móvil y esta página te redirigirá a la tienda de aplicaciones de tu smartphone.

Una vez tengas descargada la aplicación, deberás aceptar el permiso para poder recibir notificaciones por esta vía.

«Tengo descargada la aplicación pero no recibo las alertas»

Si ya has descargado la aplicación pero no recibes alertas, es posible que tengas que habilitar esta opción desde los ajustes de notificaciones de tu dispositivo.

En Android, accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de LAS PROVINCIAS y activa las notificaciones.

En iOS (iPhone), accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de LAS PROVINCIAS y activa la opción 'Permitir notificaciones'.