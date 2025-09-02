Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El precio de la luz baja más de 6 euros este miércoles y deja ocho horas gratis
Guardias civil y policías en el lugar del suceso.
Guardias civil y policías en el lugar del suceso. Jesús Signes

Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

Los temas más destacados de este martes 2 de septiembre de 2025

Redacción

Martes, 2 de septiembre 2025, 20:55

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este martes 2 de septiembre en la Comunitat Valenciana:

Mazón abre el curso con el anuncio de 350 millones de euros más en ayudas directas a los afectados por la dana

Un informe de Emergencias desvela que Aemet señaló hasta en tres ocasiones que la dana se iría a la serranía de Cuenca

El agresor de Alfafar disparó tres veces a la víctima, que está en estado de coma inducido

Aemet anuncia tormentas con posibilidad de granizo y temperaturas al alza en la Comunitat

Un icono de 400 millones llamado Roig Arena y con 150 millones de impacto económico

Newsletter

Servicio gratuito de envío de noticias

Suscríbete al servicio gratuito de envío de noticias de LAS PROVINCIAS descargando gratis nuestra aplicación oficial para mantenerte informado en todo momento.

Cómo descargar la aplicación de LAS PROVINCIAS en tu móvil

La aplicación está disponible de manera gratuita tanto para dispositivos iOS como Android. Para descargarla solo tienes acceder a http://app.lasprovincias.es con tu móvil y esta página te redirigirá a la tienda de aplicaciones de tu smartphone.

Una vez tengas descargada la aplicación, deberás aceptar el permiso para poder recibir notificaciones por esta vía.

«Tengo descargada la aplicación pero no recibo las alertas»

Si ya has descargado la aplicación pero no recibes alertas, es posible que tengas que habilitar esta opción desde los ajustes de notificaciones de tu dispositivo.

En Android, accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de LAS PROVINCIAS y activa las notificaciones.

En iOS (iPhone), accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de LAS PROVINCIAS y activa la opción 'Permitir notificaciones'.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre herido grave tras recibir varios disparos de escopeta en una calle de Alfafar
  2. 2 Cómo solicitar y cobrar las nuevas ayudas de la dana sin hacer nada: 3.000 euros por familia y 2.500 por coche
  3. 3

    El agresor de Alfafar disparó tres veces a la víctima, que está en estado de coma inducido
  4. 4 Un informe de Emergencias desvela que Aemet señaló hasta en tres ocasiones que la dana se iría a la serranía de Cuenca
  5. 5 A prisión por intentar matar a un hombre en un pub de Paiporta tras cortarle la yugular
  6. 6 Cómo pedir el bono comercio en Valencia y cuándo se puede usar
  7. 7

    Mazón abre el curso con el anuncio de 350 millones de euros más en ayudas directas a los afectados por la dana
  8. 8 Arrestan a un anciano de 85 años por ofrecer dinero y drogas a menores a cambio de sexo
  9. 9 Quién es Lucas Beltrán, nuevo jugador del Valencia CF: su conexión con Julián Alvárez
  10. 10 Roban 30.000 euros tras desvalijar el piso de unas víctimas de la dana en Benetússer

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana