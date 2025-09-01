Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet anuncia una semana inestable con chubascos y avanza qué día lloverá en la Comunitat
El herido fue localizado en esta rotonda de Paiporta tras dejar un reguero de sangre de 60 metros. LP

Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

Los temas más destacados de este lunes 1 de septiembre de 2025

Redacción

Lunes, 1 de septiembre 2025, 20:10

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este lunes 1 de septiembre en la Comunitat Valenciana:

A prisión por intentar matar a un hombre en un pub de Paiporta tras cortarle la yugular

Aemet anuncia una semana inestable con chubascos y avanza qué día lloverá en la Comunitat

Tres candidaturas optan a presidir el Real Club Náutico de Valencia

Víctimas de la dana reciben con un 'bienvenida a casa' la vuelta de la jueza a Catarroja

Última hora del cierre del mercado de fichajes: consulta las plantillas del Valencia CF, Levante UD y Villarreal CF.

Newsletter

Servicio gratuito de envío de noticias

Suscríbete al servicio gratuito de envío de noticias de LAS PROVINCIAS descargando gratis nuestra aplicación oficial para mantenerte informado en todo momento.

Cómo descargar la aplicación de LAS PROVINCIAS en tu móvil

La aplicación está disponible de manera gratuita tanto para dispositivos iOS como Android. Para descargarla solo tienes acceder a http://app.lasprovincias.es con tu móvil y esta página te redirigirá a la tienda de aplicaciones de tu smartphone.

Una vez tengas descargada la aplicación, deberás aceptar el permiso para poder recibir notificaciones por esta vía.

«Tengo descargada la aplicación pero no recibo las alertas»

Si ya has descargado la aplicación pero no recibes alertas, es posible que tengas que habilitar esta opción desde los ajustes de notificaciones de tu dispositivo.

En Android, accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de LAS PROVINCIAS y activa las notificaciones.

En iOS (iPhone), accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de LAS PROVINCIAS y activa la opción 'Permitir notificaciones'.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet anuncia posibles chubascos acompañados de tormentas este lunes en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  2. 2 Un total de 25 heridos, uno de ellos grave, en la Cordà 2025 de Paterna
  3. 3

    Sustraen tres palomos que valen una fortuna: 170.000 euros
  4. 4 Ninet anuncia que se jubila y deja el MuVIM ante la investigación de la Diputación
  5. 5 Controlado el incendio declarado en Montroy
  6. 6 Valencia tendrá gratis el servicio de ayuda a domicilio
  7. 7

    Cierra Hollywood, la tienda que puso casa en Valencia a Dolce
  8. 8

    Sadiq, la guinda para el salto a Europa
  9. 9 Colapso en una gasolinera de Valencia al anunciar combustible a 0,13 euros
  10. 10

    Bienvenida a Valencia con un centenar de obras

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana