Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana Los temas más destacados de este lunes 1 de septiembre de 2025

El herido fue localizado en esta rotonda de Paiporta tras dejar un reguero de sangre de 60 metros.

Redacción Lunes, 1 de septiembre 2025, 20:10 Comenta Compartir

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este lunes 1 de septiembre en la Comunitat Valenciana:

A prisión por intentar matar a un hombre en un pub de Paiporta tras cortarle la yugular

Aemet anuncia una semana inestable con chubascos y avanza qué día lloverá en la Comunitat

Tres candidaturas optan a presidir el Real Club Náutico de Valencia

Víctimas de la dana reciben con un 'bienvenida a casa' la vuelta de la jueza a Catarroja

Última hora del cierre del mercado de fichajes: consulta las plantillas del Valencia CF, Levante UD y Villarreal CF.

