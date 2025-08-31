Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Turistas en el centro de Valencia. Irene Marsilla

Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

Los temas más destacados de este domingo 31 de agosto de 2025

Redacción

Domingo, 31 de agosto 2025, 21:06

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este domingo 31 de agosto en la Comunitat Valenciana:

-Manises registra casi 300 vuelos el último día de agosto con la ampliación pendiente

-La Comunitat cierra otro verano de récord... pese a todo

-Detenido un huido de la justicia italiana incluido entre los más peligrosos que residía en Alicante

-Un conductor kamikaze provoca una muerte en un choque frontal con cuatro coches y una moto en Toledo

-La salida de Sergi Canós del Valencia se complica

