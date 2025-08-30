Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

Los temas más destacados de este sábado 30 de agosto de 2025

Redacción

Sábado, 30 de agosto 2025, 22:19

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este sábado 30 de agosto en la Comunitat Valenciana:

-El jefe de prensa del Ayuntamiento de Torrent, cesado por un incidente en casa de su expareja

-Hallan el cadáver de una mujer de 56 años en estado de descomposición en su casa en l'Eliana

-Sanidad inicia en octubre la vacunación a mayores de 60 años del virus respiratorio VRS

-Aemet activa un aviso amarillo por calor este domingo en Valencia y señala la zona que rozará los 37 grados

-Sustraen más de 300 toneladas de ropa usada tras hacerse pasar por miembros de una fundación

