Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana
Los temas más destacados de este sábado 30 de agosto de 2025
Redacción
Sábado, 30 de agosto 2025, 22:19
Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este sábado 30 de agosto en la Comunitat Valenciana:
-El jefe de prensa del Ayuntamiento de Torrent, cesado por un incidente en casa de su expareja
-Hallan el cadáver de una mujer de 56 años en estado de descomposición en su casa en l'Eliana
-Sanidad inicia en octubre la vacunación a mayores de 60 años del virus respiratorio VRS
-Aemet activa un aviso amarillo por calor este domingo en Valencia y señala la zona que rozará los 37 grados
-Sustraen más de 300 toneladas de ropa usada tras hacerse pasar por miembros de una fundación
Newsletter
Servicio gratuito de envío de noticias
Suscríbete al servicio gratuito de envío de noticias de LAS PROVINCIAS descargando gratis nuestra aplicación oficial para mantenerte informado en todo momento.
Cómo descargar la aplicación de LAS PROVINCIAS en tu móvil
La aplicación está disponible de manera gratuita tanto para dispositivos iOS como Android. Para descargarla solo tienes acceder a http://app.lasprovincias.es con tu móvil y esta página te redirigirá a la tienda de aplicaciones de tu smartphone.
Una vez tengas descargada la aplicación, deberás aceptar el permiso para poder recibir notificaciones por esta vía.
«Tengo descargada la aplicación pero no recibo las alertas»
Si ya has descargado la aplicación pero no recibes alertas, es posible que tengas que habilitar esta opción desde los ajustes de notificaciones de tu dispositivo.
En Android, accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de LAS PROVINCIAS y activa las notificaciones.
En iOS (iPhone), accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de LAS PROVINCIAS y activa la opción 'Permitir notificaciones'.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.