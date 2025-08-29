Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana Los temas más destacados de este viernes 29 de agosto de 2025

Décima manifestación contra Mazón por la dana en Valencia.

Redacción Viernes, 29 de agosto 2025, 21:00 Comenta Compartir

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este viernes 29 de agosto en la Comunitat Valenciana:

Décima concentración contra Mazón diez meses después de la dana

Mazón activa la maquinaria para presentar presupuestos de la Generalitat para 2026

Detenido un violento ladrón que desvalijó una casa en Valencia tras poner un cuchillo en el cuello a una mujer

El Valencia y Getafe se ven las caras en Mestalla

Así ha sido el Elche CF - Levante UD

