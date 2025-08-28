Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente La Primitiva de este jueves deja un premio histórico de 62.701.970,91 euros en un centro comercial

Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

Los temas más destacados de este jueves 28 de agosto de 2025

Redacción

Jueves, 28 de agosto 2025, 22:23

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este jueves, 28 de agosto en la Comunitat Valenciana:

- Un accidente múltiple entre 10 vehículos y un camión colapsa el by-pass y deja ocho herido

- Fallece uno de los hermanos Ferrández en una explosión en su pirotecnia de Redován

- El Gobierno achaca a la falta de demanda que no haya ejecutado dos tercios de ayudas por la dana

- Montserrat registra un nuevo terremoto este jueves

- El cierre del Doctor Moliner culmina con el traslado de los últimos quince pacientes

