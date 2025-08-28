Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana Los temas más destacados de este jueves 28 de agosto de 2025

Redacción Jueves, 28 de agosto 2025, 22:23 Compartir

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este jueves, 28 de agosto en la Comunitat Valenciana:

- Un accidente múltiple entre 10 vehículos y un camión colapsa el by-pass y deja ocho herido

- Fallece uno de los hermanos Ferrández en una explosión en su pirotecnia de Redován

- El Gobierno achaca a la falta de demanda que no haya ejecutado dos tercios de ayudas por la dana

- Montserrat registra un nuevo terremoto este jueves

- El cierre del Doctor Moliner culmina con el traslado de los últimos quince pacientes

Newsletter

Servicio gratuito de envío de noticias

Suscríbete al servicio gratuito de envío de noticias de LAS PROVINCIAS descargando gratis nuestra aplicación oficial para mantenerte informado en todo momento.

Cómo descargar la aplicación de LAS PROVINCIAS en tu móvil

La aplicación está disponible de manera gratuita tanto para dispositivos iOS como Android. Para descargarla solo tienes acceder a http://app.lasprovincias.es con tu móvil y esta página te redirigirá a la tienda de aplicaciones de tu smartphone.

Una vez tengas descargada la aplicación, deberás aceptar el permiso para poder recibir notificaciones por esta vía.

«Tengo descargada la aplicación pero no recibo las alertas»

Si ya has descargado la aplicación pero no recibes alertas, es posible que tengas que habilitar esta opción desde los ajustes de notificaciones de tu dispositivo.

En Android, accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de LAS PROVINCIAS y activa las notificaciones.

En iOS (iPhone), accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de LAS PROVINCIAS y activa la opción 'Permitir notificaciones'.