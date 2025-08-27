Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Miércoles, 27 de agosto 2025, 22:08

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este miércoles 27 de agosto en la Comunitat Valenciana:

- Matan de dos tiros a un hombre con antecedentes policiales en Alaquàs

- Fallece el joven hospitalizado por quemaduras graves en el incendio de una alquería en Carpesa

- La terapia roja de la Tomatina triunfa en Buñol

- Vox anuncia que retirará su apoyo a Mompó en la Diputación si financia a la AVL

- El Valencia cierra la cesión de Ramazani

  1. 1 Dos terremotos sacuden Montserrat y se sienten en media provincia de Valencia
  2. 2 Matan de dos tiros a un hombre con antecedentes policiales en Alaquàs
  3. 3 Aemet activa un aviso naranja por chubascos muy fuertes, probable granizo grande y tormentas en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  4. 4 Valencia estrenará ruta aérea el próximo verano con el país más feliz del mundo
  5. 5 Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión
  6. 6 Las 20 estrellas que cantarán a Nino Bravo en el estreno del Roig Arena: de Bisbal a Pitingo
  7. 7 Un hombre muere en un accidente de tractor en Silla
  8. 8 La autopsia descarta el homicidio en la muerte del subinspector de la Policía Nacional
  9. 9 Aemet amplía el aviso naranja por chubascos muy fuertes y tormentas en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  10. 10 Alarma en Paiporta ante la ocupación ilegal de casas dañadas por la dana

