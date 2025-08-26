Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

Los temas más destacados de este martes 26 de agosto de 2025

Redacción

Martes, 26 de agosto 2025, 21:21

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este martes 26 de agosto en la Comunitat Valenciana:

Cinco personas okupan dos casas afectadas por la dana en Paiporta

El Consell carga contra Aemet por sus «barbaridades y mentiras» sobre el 29O: «10 meses después reconocen que fallaron»

La autopsia descarta el homicidio en la muerte del subinspector de la Policía Nacional

Desmantelado un zoo privado clandestino con más de 150 animales exóticos en Nules

Aemet activa un aviso naranja por chubascos muy fuertes, probable granizo grande y tormentas en la Comunitat

Top 50
  1. 1 Hallan muerto con golpes en la cabeza a un subinspector retirado de la Policía Nacional en su casa en Ribarroja
  2. 2 Aemet activa un aviso amarillo por chubascos muy fuertes, probable granizo grande y tormentas en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  3. 3 Muere Manolo de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  4. 4 Edwards Lifescience busca a una veintena de trabajadores sin experiencia para su planta de Moncada
  5. 5 Las 20 estrellas que cantarán a Nino Bravo en el estreno del Roig Arena: de Bisbal a Pitingo
  6. 6 Un policía reclama una medalla por salvar la vida a una joven en Gijón y acaba pagando 500 euros
  7. 7 Fallece de forma repentina José María Beneyto Jiménez de Laiglesia
  8. 8 La autopsia descarta el homicidio en la muerte del subinspector de la Policía Nacional
  9. 9

    El alcalde de Cheste declara como investigado por un presunto delito de prevaricación
  10. 10

    La familia del hombre abatido a tiros cree que confundió a los policías de paisano con delincuentes

