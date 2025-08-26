Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana
Los temas más destacados de este martes 26 de agosto de 2025
Redacción
Martes, 26 de agosto 2025, 21:21
Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este martes 26 de agosto en la Comunitat Valenciana:
Cinco personas okupan dos casas afectadas por la dana en Paiporta
El Consell carga contra Aemet por sus «barbaridades y mentiras» sobre el 29O: «10 meses después reconocen que fallaron»
La autopsia descarta el homicidio en la muerte del subinspector de la Policía Nacional
Desmantelado un zoo privado clandestino con más de 150 animales exóticos en Nules
Aemet activa un aviso naranja por chubascos muy fuertes, probable granizo grande y tormentas en la Comunitat
