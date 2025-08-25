Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Aemet activa un aviso amarillo por chubascos muy fuertes, probable granizo y tormentas en la Comunitat
Lugar donde se ha producido el accidente. DGT

Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

Los temas más destacados de este lunes 25 de agosto de 2025

Redacción

Lunes, 25 de agosto 2025, 20:16

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este lunes 25 de agosto en la Comunitat Valenciana:

El jefe de Climatología de la Aemet admite que el día de la dana «no sabía que iban a caer 770 litros en Turís»

El corte de la A-7 por el vuelco de un camión provoca atascos kilométricos en la Pista de Silla, la V-30 y la A-3

El juez ordena la hospitalización del enfermo mental que causó un incendio en Orriols con ocho intoxicados

La familia del hombre abatido a tiros cree que confundió a los policías de paisano con delincuentes

Aemet prevé más tormentas en la Comunitat durante esta semana: dónde lloverá este lunes

