Aemet prevé más tormentas en la Comunitat durante esta semana: dónde lloverá este lunes
Un coche patrulla de la Policía Local avanza por una calle de Valencia, en una imagen de archivo. LP

Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

Los temas más destacados de este domingo 24 de agosto de 2025

Redacción

Domingo, 24 de agosto 2025, 20:25

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este domingo 24 de agosto en la Comunitat Valenciana:

Dos hombres intentan apuñalar a un albañil y ocupan una casa en Valencia

Un okupa denuncia a cinco personas que le quemaron con un soplete para que abandonara una vivienda en Torrent

Detenido el autor del apuñalamiento a una anciana para robarle en Torrevieja

«Si le molestan las cañas, póngase chanclas»

Insuficiente reacción del Valencia, que se marcha de vacío de Pamplona

Te puede interesar

