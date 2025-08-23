Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Dos embarcaciones navegan junto al litoral de Xàbia, en una imagen de archivo. LP

Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

Los temas más destacados de este sábado 23 de agosto de 2025

Redacción

Sábado, 23 de agosto 2025, 20:42

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este sábado 23 de agosto en la Comunitat Valenciana:

Una mujer muere arrollada por la hélice de una embarcación tras caer al mar en Xàbia

Dos ladrones, arrestados cuando asaltaban una casa de Valencia con sus dueños dentro

Los restos de un huracán dejarán tormentas en España y una dana bordeará la Comunitat a partir del domingo

Los nuevos perfiles profesionales que busca PowerCo para su gigafactoría de Sagunto

Levante UD - FC Barcelona, al detalle

