Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana
Los temas más destacados de este viernes 22 de agosto de 2025
Redacción
Viernes, 22 de agosto 2025, 20:58
Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este viernes 22 de agosto en la Comunitat Valenciana:
El nuevo horario de tardes obligará a reprogramar miles de citas en los hospitales valencianos
Las lluvias ya descargan en Valencia y Alicante y Aemet activa un aviso por tormentas hasta la noche
Valencia construirá 234 nuevas viviendas de VPP
Detenido un activo tironero que robaba joyas a ancianas en el centro de Valencia
Cuenta atrás para la marcha de Hugo Guillamón al Hajduk Split croata
