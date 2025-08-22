Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

Los temas más destacados de este viernes 22 de agosto de 2025

Redacción

Viernes, 22 de agosto 2025, 20:58

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este viernes 22 de agosto en la Comunitat Valenciana:

El nuevo horario de tardes obligará a reprogramar miles de citas en los hospitales valencianos

Las lluvias ya descargan en Valencia y Alicante y Aemet activa un aviso por tormentas hasta la noche

Valencia construirá 234 nuevas viviendas de VPP

Detenido un activo tironero que robaba joyas a ancianas en el centro de Valencia

Cuenta atrás para la marcha de Hugo Guillamón al Hajduk Split croata

Cómo descargar la aplicación de LAS PROVINCIAS en tu móvil

La aplicación está disponible de manera gratuita tanto para dispositivos iOS como Android. Para descargarla solo tienes acceder a http://app.lasprovincias.es con tu móvil y esta página te redirigirá a la tienda de aplicaciones de tu smartphone.

Una vez tengas descargada la aplicación, deberás aceptar el permiso para poder recibir notificaciones por esta vía.

«Tengo descargada la aplicación pero no recibo las alertas»

Si ya has descargado la aplicación pero no recibes alertas, es posible que tengas que habilitar esta opción desde los ajustes de notificaciones de tu dispositivo.

En Android, accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de LAS PROVINCIAS y activa las notificaciones.

En iOS (iPhone), accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de LAS PROVINCIAS y activa la opción 'Permitir notificaciones'.

Top 50
  1. 1

    Un restaurante valenciano aspira a ser el local más bonito del mundo
  2. 2

    Noches eternas en Malilla: «Estoy despierta a las 3AM por el ruido de las obras»
  3. 3 Valencia estrena nuevo parking con hasta 162 plazas a apenas media hora a pie del centro
  4. 4 Lucas Cañizares, hijo de la leyenda valencianista Santiago Cañizares, da el salto a Primera División
  5. 5 Las lluvias ya descargan en la Comunitat y Aemet activa un aviso por tormentas hasta la noche
  6. 6

    2.880 gomas de borrar para salvar la bóveda celeste de Jesuitas
  7. 7 Detenido un cirujano en Alicante tras morir su padre después de que le amputara varios dedos
  8. 8 Aemet activa un aviso amarillo este viernes por chubascos y tormentas localmente fuertes en Valencia y señala las zonas donde caerán
  9. 9 Estos son los catorce canales que Vodafone TV dejará de emitir el próximo mes de septiembre
  10. 10 Colas de jóvenes para comprar y consumir marihuana en un club privado clausurado por el Ayuntamiento de Valencia

