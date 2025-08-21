Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana Los temas más destacados de este jueves 21 de agosto de 2025

La exconsellera Salomé Pradas, a su llegada a la Ciudad de la Justicia.

Redacción Jueves, 21 de agosto 2025, 20:48 Comenta Compartir

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este jueves 21 de agosto en la Comunitat Valenciana:

El Poder Judicial abre una diligencia informativa por la queja de Pradas contra la jueza de la dana

Rodríguez corteja a Oltra para sumarla al proyecto municipalista

Detenido en Francia el autor del crimen de la autocaravana de Alcossebre

El reto de los bomberos de Valencia: lucha contra el fuego en una ladera de gran valor ecológico en León

Aemet activa un aviso amarillo este viernes por chubascos y tormentas localmente fuertes en Valencia

Newsletter

Servicio gratuito de envío de noticias

Suscríbete al servicio gratuito de envío de noticias de LAS PROVINCIAS descargando gratis nuestra aplicación oficial para mantenerte informado en todo momento.

Cómo descargar la aplicación de LAS PROVINCIAS en tu móvil

La aplicación está disponible de manera gratuita tanto para dispositivos iOS como Android. Para descargarla solo tienes acceder a http://app.lasprovincias.es con tu móvil y esta página te redirigirá a la tienda de aplicaciones de tu smartphone.

Una vez tengas descargada la aplicación, deberás aceptar el permiso para poder recibir notificaciones por esta vía.

«Tengo descargada la aplicación pero no recibo las alertas»

Si ya has descargado la aplicación pero no recibes alertas, es posible que tengas que habilitar esta opción desde los ajustes de notificaciones de tu dispositivo.

En Android, accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de LAS PROVINCIAS y activa las notificaciones.

En iOS (iPhone), accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de LAS PROVINCIAS y activa la opción 'Permitir notificaciones'.