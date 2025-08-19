Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

Los temas más destacados de este martes 19 de agosto de 2025

Redacción

Martes, 19 de agosto 2025, 20:47

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este martes 19 de agosto en la Comunitat Valenciana:

-Otro día de lucha sin cuartel en el monte valenciano con 12 fuegos activos

-«Olía a gasolina y el hijo bajó gritando que su padre estaba muerto antes de la explosión»

-Una avioneta se estrella en Benicàssim por un fallo de motor y sus dos ocupantes resultan ilesos

-Jupol afirma que los policías abatieron al hombre armado con un cuchillo ante «un ataque directo»

-Así se fraguó el boom de los chiringuitos de playa en la Comunitat

