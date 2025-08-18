Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana Los temas más destacados de este lunes 18 de agosto de 2025

Redacción Lunes, 18 de agosto 2025, 20:39 Comenta Compartir

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este lunes 18 de agosto en la Comunitat Valenciana:

-Dos policías abaten a tiros a un hombre que intentó agredirlos con un cuchillo en Valencia

-Un gorrilla muere tras recibir una paliza en Valencia a manos de dos hombres que huyeron en una moto

-Las tormentas secas originan siete incendios en la Comunitat este lunes

-Mazón envía bomberos valencianos a Castilla y León y deja en evidencia el 'si quieren más recursos, que los pidan' de Sánchez en la dana

-Muere la mujer que fue retenida durante doce días por su pareja en Llíria

Newsletter

Servicio gratuito de envío de noticias

Suscríbete al servicio gratuito de envío de noticias de LAS PROVINCIAS descargando gratis nuestra aplicación oficial para mantenerte informado en todo momento.

Cómo descargar la aplicación de LAS PROVINCIAS en tu móvil

La aplicación está disponible de manera gratuita tanto para dispositivos iOS como Android. Para descargarla solo tienes acceder a http://app.lasprovincias.es con tu móvil y esta página te redirigirá a la tienda de aplicaciones de tu smartphone.

Una vez tengas descargada la aplicación, deberás aceptar el permiso para poder recibir notificaciones por esta vía.

«Tengo descargada la aplicación pero no recibo las alertas»

Si ya has descargado la aplicación pero no recibes alertas, es posible que tengas que habilitar esta opción desde los ajustes de notificaciones de tu dispositivo.

En Android, accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de LAS PROVINCIAS y activa las notificaciones.

En iOS (iPhone), accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de LAS PROVINCIAS y activa la opción 'Permitir notificaciones'.