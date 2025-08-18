Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

Los temas más destacados de este lunes 18 de agosto de 2025

Redacción

Lunes, 18 de agosto 2025, 20:39

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este lunes 18 de agosto en la Comunitat Valenciana:

-Dos policías abaten a tiros a un hombre que intentó agredirlos con un cuchillo en Valencia

-Un gorrilla muere tras recibir una paliza en Valencia a manos de dos hombres que huyeron en una moto

-Las tormentas secas originan siete incendios en la Comunitat este lunes

-Mazón envía bomberos valencianos a Castilla y León y deja en evidencia el 'si quieren más recursos, que los pidan' de Sánchez en la dana

-Muere la mujer que fue retenida durante doce días por su pareja en Llíria

