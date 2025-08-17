Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Redacción

Domingo, 17 de agosto 2025, 21:55

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este domingo, 17 de agosto en la Comunitat Valenciana:

- El Torico ya corre por las calles de Chiva como bálsamo contra la dana

- El cierre de seis playas a la semana en la Comunitat pone el foco sobre las acequias

- Seis heridos, cinco de ellos menores, por inhalar humo en un incendio en la avenida Blasco Ibáñez

- Los usuarios desoyen los cierres en Port Saplaya y se bañan pese a los vertidos

- Un tapón en plena vía verde del barranco de la Saleta

