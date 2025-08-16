Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente El precio de la luz se desinfla este domingo 17 de agosto con la nueva tarifa: las horas a cero euros para poner la lavadora

Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

Los temas más destacados de este sábado, 16 de agosto de 2025

Redacción

Sábado, 16 de agosto 2025, 19:10

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este sábado, 16 de agosto en la Comunitat Valenciana:

- Abanicos, sombreros y paraguas para visitar Valencia en plena ola de calor

- Aemet activa la alerta roja en Valencia por temperaturas que podrían llegar a los 42 grados

- La rebaja del Impuesto de Patrimonio libra a 13.000 valencianos de pagar el tributo

- Directo: Valencia - Real Sociedad

- Directo: Alavés- Levante

