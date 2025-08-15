Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Euromillones deja su premio millonario de este viernes en el municipio donde se celebra un famoso festival

Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

Los temas más destacados de este viernes, 15 de agosto de 2025

Redacción

Viernes, 15 de agosto 2025, 22:28

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este viernes, 15 de agosto en la Comunitat Valenciana:

- La CV-32 se amplía tras veinte años de espera

- Color, calor, música y 'alfàbegues' en Bétera

- Detenida en Catarroja una fugitiva que ejerció tres años de médico sin serlo

- Detenido un hombre tras amenazar a su pareja con un cúter en La Patacona

- Cuatro universidades valencianas, entre las mil mejores del mundo según el ranking de Shanghai

Newsletter

Servicio gratuito de envío de noticias

Suscríbete al servicio gratuito de envío de noticias de LAS PROVINCIAS descargando gratis nuestra aplicación oficial para mantenerte informado en todo momento.

Cómo descargar la aplicación de LAS PROVINCIAS en tu móvil

La aplicación está disponible de manera gratuita tanto para dispositivos iOS como Android. Para descargarla solo tienes acceder a http://app.lasprovincias.es con tu móvil y esta página te redirigirá a la tienda de aplicaciones de tu smartphone.

Una vez tengas descargada la aplicación, deberás aceptar el permiso para poder recibir notificaciones por esta vía.

«Tengo descargada la aplicación pero no recibo las alertas»

Si ya has descargado la aplicación pero no recibes alertas, es posible que tengas que habilitar esta opción desde los ajustes de notificaciones de tu dispositivo.

En Android, accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de LAS PROVINCIAS y activa las notificaciones.

En iOS (iPhone), accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de LAS PROVINCIAS y activa la opción 'Permitir notificaciones'.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un niño de Valencia tras sufrir un golpe de calor en una piscina pública en Bilbao
  2. 2

    La CV-35 sufrirá cortes nocturnos durante casi dos meses por el cambio de asfalto
  3. 3 Aemet activa un doble aviso naranja en la Comunitat por la llegada de «los días más calidos del año» y pone fecha a la bajada de temperaturas
  4. 4 «Si nos llegaran los resultados de las analíticas del agua ya sabríamos el origen de la contaminación y habría denuncias»
  5. 5 El Valencia anuncia la restricción de una tradicional costumbre en Mestalla
  6. 6

    Estos son los tres bares de tapas de la Comunitat seleccionados por la Guía Michelin
  7. 7 La Real Sociedad inscribe a Guedes para Mestalla y deja sin hueco a Sadiq
  8. 8 Cinco años de prisión por la violación grupal a una menor en la playa de Las Arenas
  9. 9 Un funcionario revela la mejor fecha para solicitar la jubilación anticipada
  10. 10 Un conductor de VTC detenido en Valencia por la agresión sexual a una pasajera de 17 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana