Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana Los temas más destacados de este viernes, 15 de agosto de 2025

Redacción Viernes, 15 de agosto 2025, 22:28 Compartir

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este viernes, 15 de agosto en la Comunitat Valenciana:

- La CV-32 se amplía tras veinte años de espera

- Color, calor, música y 'alfàbegues' en Bétera

- Detenida en Catarroja una fugitiva que ejerció tres años de médico sin serlo

- Detenido un hombre tras amenazar a su pareja con un cúter en La Patacona

- Cuatro universidades valencianas, entre las mil mejores del mundo según el ranking de Shanghai

