Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana Los temas más destacados de este jueves, 14 de agosto de 2025

Redacción Jueves, 14 de agosto 2025, 22:22 Compartir

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este jueves, 14 de agosto en la Comunitat Valenciana:

- El incendio de Teresa de Cofrentes ya está perimetrado y sin llama y afecta a 500 hectáreas

- El Roig Arena prueba su auditorio con un concierto de Neon Collective para 2.000 personas

- Una empresa valenciana denuncia «trato discriminatorio» tras el cierre de su terraza en Ibiza

- Muere un niño de Valencia tras sufrir un golpe de calor en una piscina pública en Bilbao

- Cinco años de prisión por la violación grupal a una menor en la playa de Las Arenas

Newsletter

Servicio gratuito de envío de noticias

Suscríbete al servicio gratuito de envío de noticias de LAS PROVINCIAS descargando gratis nuestra aplicación oficial para mantenerte informado en todo momento.

Cómo descargar la aplicación de LAS PROVINCIAS en tu móvil

La aplicación está disponible de manera gratuita tanto para dispositivos iOS como Android. Para descargarla solo tienes acceder a http://app.lasprovincias.es con tu móvil y esta página te redirigirá a la tienda de aplicaciones de tu smartphone.

Una vez tengas descargada la aplicación, deberás aceptar el permiso para poder recibir notificaciones por esta vía.

«Tengo descargada la aplicación pero no recibo las alertas»

Si ya has descargado la aplicación pero no recibes alertas, es posible que tengas que habilitar esta opción desde los ajustes de notificaciones de tu dispositivo.

En Android, accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de LAS PROVINCIAS y activa las notificaciones.

En iOS (iPhone), accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de LAS PROVINCIAS y activa la opción 'Permitir notificaciones'.