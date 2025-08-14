Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

Los temas más destacados de este jueves, 14 de agosto de 2025

Redacción

Jueves, 14 de agosto 2025, 22:22

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este jueves, 14 de agosto en la Comunitat Valenciana:

- El incendio de Teresa de Cofrentes ya está perimetrado y sin llama y afecta a 500 hectáreas

- El Roig Arena prueba su auditorio con un concierto de Neon Collective para 2.000 personas

- Una empresa valenciana denuncia «trato discriminatorio» tras el cierre de su terraza en Ibiza

- Muere un niño de Valencia tras sufrir un golpe de calor en una piscina pública en Bilbao

- Cinco años de prisión por la violación grupal a una menor en la playa de Las Arenas

Suscríbete al servicio gratuito de envío de noticias de LAS PROVINCIAS descargando gratis nuestra aplicación oficial para mantenerte informado en todo momento.

Cómo descargar la aplicación de LAS PROVINCIAS en tu móvil

La aplicación está disponible de manera gratuita tanto para dispositivos iOS como Android. Para descargarla solo tienes acceder a http://app.lasprovincias.es con tu móvil y esta página te redirigirá a la tienda de aplicaciones de tu smartphone.

Una vez tengas descargada la aplicación, deberás aceptar el permiso para poder recibir notificaciones por esta vía.

«Tengo descargada la aplicación pero no recibo las alertas»

Si ya has descargado la aplicación pero no recibes alertas, es posible que tengas que habilitar esta opción desde los ajustes de notificaciones de tu dispositivo.

En Android, accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de LAS PROVINCIAS y activa las notificaciones.

En iOS (iPhone), accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de LAS PROVINCIAS y activa la opción 'Permitir notificaciones'.

Top 50
  1. 1 Un conductor de VTC detenido en Valencia por la agresión sexual a una pasajera de 17 años
  2. 2 Mercadona abre este festivo del viernes 15 de agosto sus supermercados con horario especial de verano
  3. 3 Cinco años de prisión por la violación grupal a una menor en la playa de Las Arenas
  4. 4 Problema serio para la Real Sociedad con Guedes antes de su regreso a Mestalla
  5. 5 El incendio de Teresa de Cofrentes obliga a desalojar dos pedanías y activar a la UME
  6. 6 Muere un niño de Valencia tras sufrir un golpe de calor en una piscina pública en Bilbao
  7. 7 El incendio de Teresa de Cofrentes ya está perimetrado y sin llama y afecta a 500 hectáreas
  8. 8 Un maltratador retiene a su ex durante dos días en su domicilio de Valencia y la ata a la cama para obligarle a volver con él
  9. 9 A prisión por violar a una turista en Valencia mientras sus amigos se ríen y la graban
  10. 10 Aemet activa un aviso naranja en Valencia y alerta de «situación muy adversa» con la llegada de un nuevo pico de calor para el fin de semana

