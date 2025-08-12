Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente El Cupón Diario de la ONCE de este martes deja 500.000 euros a un afortunado

Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

Los temas más destacados de este martes, 12 de agosto de 2025

Redacción

Martes, 12 de agosto 2025, 22:03

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este martes, 12 de agosto en la Comunitat Valenciana:

- Una niña de seis años muere tras ser atropellada por una ambulancia en el centro de Valencia

- El nuevo centro comercial de Valencia, que será el más grande de España, cambia de manos

- Más de 190 muertos por las altas temperaturas en la Comunitat en lo que va de verano

- Cierran al baño cuatro playas de Oliva por contaminación fecal

- Un joven herido al ser arrollado su patinete en un paso de peatones de Valencia

