Urgente La Bonoloto de este lunes deja una lluvia de premios

Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

Los temas más destacados de este lunes, 11 de agosto de 2025

Redacción

Lunes, 11 de agosto 2025, 22:12

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este lunes, 11 de agosto en la Comunitat Valenciana:

- La Comunitat alcanza los 42 grados y Aemet no ve el final a la ola de «calor anómalo»

- Declarados sendos incendios forestales en Alcoi y Siete Aguas

- Los cañones de agua de El Saler, en marcha ante el calor extremo

- Acaba hospitalizado tras la paliza de los porteros de un local del Veles e Vents

- Arrestados por robar lápidas de bronce del cementerio general de Valencia

