Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

Intervención de los bomberos tras el accidente en Requena.

Domingo, 10 de agosto 2025

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este domingo, 10 de agosto en la Comunitat Valenciana:

- Uno de los fallecidos en el accidente de avioneta es hijo de un exconseller de Hacienda

- La Comunitat alcanzará este lunes su temperatura más alta del verano

- La Diputación se plantea ya apartar a Ninet de la subdirección del MuVIM tras no acreditar que es licenciada

- Detenido un hombre tras agredir a su mujer en una habitación de un hotel de Valencia

- Arnaut Danjuma, la sexta apuesta de Ron Gourlay

