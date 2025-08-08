Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Cuponazo de la ONCE entrega 6.000.000 euros a un único acertante este viernes
Entrada de urgencias (i) y José María Ángel (d). EFE/JL Bort

Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

Los temas más destacados de este viernes 8 de agosto de 2025

Redacción

Viernes, 8 de agosto 2025, 21:15

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este viernes, 8 de agosto en la Comunitat Valenciana:

- José María Ángel, ingresado tras un intento de suicidio

- Un concejal de Catarroja dimite al ser investigado por agresión sexual a un menor

- En libertad el tironero que robó un reloj de 110.000 euros a Santiago Calatrava en Valencia

- Oltra reaparece en una conferencia: «La opinión pública se ha convertido en una trituradora humana»

- Ugrinić fichado y Danjuma, el deseo

Newsletter

Servicio gratuito de envío de noticias

Suscríbete al servicio gratuito de envío de noticias de LAS PROVINCIAS descargando gratis nuestra aplicación oficial para mantenerte informado en todo momento.

Cómo descargar la aplicación de LAS PROVINCIAS en tu móvil

La aplicación está disponible de manera gratuita tanto para dispositivos iOS como Android. Para descargarla solo tienes acceder a http://app.lasprovincias.es con tu móvil y esta página te redirigirá a la tienda de aplicaciones de tu smartphone.

Una vez tengas descargada la aplicación, deberás aceptar el permiso para poder recibir notificaciones por esta vía.

«Tengo descargada la aplicación pero no recibo las alertas»

Si ya has descargado la aplicación pero no recibes alertas, es posible que tengas que habilitar esta opción desde los ajustes de notificaciones de tu dispositivo.

En Android, accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de LAS PROVINCIAS y activa las notificaciones.

En iOS (iPhone), accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de LAS PROVINCIAS y activa la opción 'Permitir notificaciones'.

Publicidad

Top 50
  1. 1 José María Ángel sale del hospital tras ser ingresado por un intento de suicidio
  2. 2 El municipio a 20 minutos en coche de Valencia que ha disparado su precio del alquiler en apenas un año
  3. 3 Aemet anuncia probables chubascos acompañados de tormenta el fin de semana en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  4. 4 Esta es la ubicación del nuevo radar de tramo que ha instalado la DGT en Valencia
  5. 5

    848.000 euros, el dinero que ganó José María Ángel con su presunto título falso
  6. 6

    Baño incontrolado en el lago del Ágora de Valencia
  7. 7 Roban un reloj de 100.000 euros a Santiago Calatrava tras un tirón en el centro de Valencia
  8. 8 El cantante Jaume Anglada, en la UCI tras ser arrollado por un coche que se dio a la fuga
  9. 9 El cardenal Cañizares, hospitalizado por su delicado estado de salud
  10. 10 Las Maldivas que se esconden en el interior de la Comunitat Valenciana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana