El arquitecto valenciano Santiago Calatrava fue víctima de un robo en la tarde del miércoles en Valencia. LP

Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

Los temas más destacados de este jueves, 7 de agosto de 2025

Redacción

Jueves, 7 de agosto 2025, 21:24

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este jueves, 7 de agosto en la Comunitat Valenciana:

- Roban un reloj de 100.000 euros a Santiago Calatrava tras un tirón en el centro de Valencia

- El cardenal Cañizares, hospitalizado por su delicado estado de salud

- Los extranjeros compran tres de cada diez viviendas en la Comunitat

- Cierran una piscina y la zona de spa de Abastos

- Filip Ugrinic será el quinto refuerzo del Valencia

