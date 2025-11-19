Una de cada cinco familias valencianas viven en exclusión social El Informe Foessa alerta de que la vivienda y la escasa calidad del empleo determinan el futuro de muchos hogares

Juan Sanchis Valencia Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:09 Comenta Compartir

Una de cada cinco familias valencianas viven en situación de exclusión social. Es una de las terribles características de la Comunitat que destaca el Informe Foessa que se ha presentado hoy en la sede de Cáritas.

El trabajo resalta que los que más sufrieron la crisis de 2007 y 2008 y del Covid siguen sin recuperarse «y casi veinte años después de aquel crack económico, un importante sector de la población sigue sin ver aliviada su situación»

Otro de los datos que resalta el informe es que el 48,3% de las personas que viven de alquiler en la Comunitat se encuentran en riesgo de pobreza. Y es que el trabajo muestra que la vivienda y el empleo de baja calidad son elementos que contribuyen a la exclusión de la población.

