Cien niñas al año sufren maltrato Un menor juega en un columpio. / Brandon Wong La autonomía es la segunda con más víctimas de violencia de género | Save the Children insta a ampliar el programa de educación sexual adaptado a edades tempranas para atajar la problemática D. G. Viernes, 8 marzo 2019, 00:37

valencia. La lacra de la violencia machista no sólo afecta a las mujeres adultas. Las niñas y adolescentes están sufriendo cada vez más estas agresiones, un problema del que no es ajena la Comunitat. Al respecto, la entidad Save the Children alertó ayer, con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, sobre los altos niveles de violencia machista existente entre los adolescentes valencianos, unos datos «preocupantes» porque la Comunitat es la segunda región de España con más niñas víctimas de violencia de género, hasta superar el centenar.

Según el último balance de 2017 del Instituto Nacional de Estadística (INE), en la Comunitat hubo un total de 4.196 víctimas de violencia de género con orden de protección o medidas cautelares, de las que hasta 104 fueron niñas o adolescentes. A nivel estatal hubo 29.008 mujeres en esta situación, 653 de ellas menores.

Otro dato destacable para la organización es el número de denuncias entre adolescentes, ya que de los 4.196 hombres denunciados en 2017 por violencia de género en la Comunitat, 23 son menores de 18 años. En España, un total de 28.987 hombres fueron denunciados hace dos años por violencia machista, 127 menores, tal y como detallaron desde Save the Children.

Una veintena de los agresores denunciados no han alcanzado la mayoría de edad

Ante estas cifras, la entidad propone una ampliación del Programa de Intervención en Educación Sexual (PIES) a edades tempranas, adaptada a cada grupo de edad y en todos los niveles educativos, con el objetivo de contribuir a poner fin a esta violencia y «acabar con la discriminación de género que sufren las niñas en nuestra comunidad».

Para Save the Children es necesario aumentar los recursos destinados a la prevención de este tipo de violencia. «A pesar de que se ha rebajado el inicio de la educación sexual a los 12 años gracias a la modificación en 2017 del Plan Integral de Educación Sexual (PIES), pensamos que continúa siendo insuficiente», aseguró ayer el director en la Comunitat, Rodrigo Hernández.

«Cuando se ha producido la agresión ya hemos llegado tarde; es necesario poner el foco en la prevención. Una niña agredida es un fracaso social», lamentó, para advertir que «la violencia contra las mujeres y contra las niñas aún se contempla normal en muchos contextos». Por todo ello, «la única forma de erradicarlas es la prevención, la educación y la tolerancia cero», aseveró el portavoz de la organización en relación a esta problemática. Bajo este prisma, la organización pide que todos los centros educativos cuenten con planes de prevención y formación y con protocolos de detección e intervención para profesores sobre todas las formas de violencia que puedan sufrir sus estudiantes, como el acoso, el abuso sexual o la violencia machista, entre otras.

Asimismo, la ley de violencia contra la infancia incluye una serie de medidas dirigidas a erradicar todos los tipos de violencia machista que sufren las niñas por el hecho de serlo, como la mutilación genital femenina, el matrimonio infantil o la trata para la explotación sexual, según indicaron desde la entidad de defensa de la infancia.

Save the Children recordó también que la discriminación de género tiene un grave impacto en el avance y desarrollo de la sociedad. «Representa un obstáculo para lograr que todos los niños y niñas tengan el mismo derecho a sobrevivir, aprender y vivir una vida libre de violencia», resumieron desde la organización.