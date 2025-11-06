Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El presidente de la CHJ, Miguel Polo, a su llegada a los juzgados de Catarroja para declarar como testigo. IRENE MARSILLA

La CHJ ya usa los pluviómetros de Avamet para comprobar la fiabilidad del SAIH

El organismo de la cuenca recurre a los medidores de lluvia de la red de meteorólogos aficionados medio año después de firmar el convenio de colaboración

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Jueves, 6 de noviembre 2025, 00:05

Comenta

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) recurre desde ya a los pluviómetros de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) para «calibrar y validar» ... los datos de sus medidores de lluvias integrados en el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), la red de vigilancia con la que el organismo de la cuenca controla el estado de los cauces de la demarcación. Este papel de Avamet como 'auditor' sobre el grado de fiabilidad del SAIH empieza a aplicarse medio año después de la firma de un convenio de colaboración entre la entidad de meteorólogos aficionados y la CHJ.

